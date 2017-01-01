"Стремный шаг". Волонтер прокомментировал уход россиян-наблюдателей из Донбасса

По мнению волонтера, "Совместный центр контроля и координации прекращения огня" гасил множество вооруженных стычек на ранних стадиях.

Российские офицеры в СЦКК sprotyv.info

Известный волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", прокомментировал недавний выход российских военнослужащих из состава "Совместного центра контроля и координации прекращения огня" в районе конфликта на Донбассе.

"Очень хреновые (о дальнейших планах Москвы - ред.) Это очень "стремный" шаг, который полностью приведет к эскалации на фронте. Поскольку СЦКК помогал растягивать стороны конфликта на более ранних стадиях. Большинство крупных боев начинались с малого - сначала кто-то стреляет из автомата, ему отвечают с пулемета, затем - с гранатомета, потом - с миномета, танке, гаубицы, а потом выезжают РСЗО. Если не будет совместного центра контроля, некому будет останавливать эту историю на фазе минометов. Я думаю, что россияне это прекрасно понимают, и именно такого результата добиваются", - сказал он.

Напомним, ранее волонтер объяснил, как именно Саакашвили "подыграл" Порошенко.