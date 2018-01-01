Трагедия на Житомирщине. При пожаре погибла женщина вместе с сыном

Высокая температура и сильное задымление не дали возможности бойцам ГСЧС зайти внутрь горящего дома.

В воскресенье утром, 11 февраля, в городе Барановка Житомирской области в результате пожара погибли 93-летняя женщина и ее сын, говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 5:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Барановка.

На месте происшествия выяснилось, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Соседи, которые вызвали спасателей, сообщили, что в доме должны находиться пожилая женщина и ее сын. Также они рассказали, что хозяйка прикована к постели и не может самостоятельно передвигаться.

Согласно сообщению, высокая температура и сильное задымление не давали возможности бойцам ГСЧС зайти внутрь. Поэтому пожарные приступили к тушению через окна. В 06:00 пожар удалось локализовать.

"В одной из жилых комнат, на полу, специалисты ДСНС обнаружили тело погибшего 63-летнего мужчины. Чуть позже, во время разборки конструкций крыши, которая упала внутрь дома, в той же комнате спасатели обнаружили тело 93-летней хозяйки", — говорится в сообщении.

В 10:30 пожар был ликвидирован. Причина пожара, а также все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате пожара погибли родители вместе с сыном.