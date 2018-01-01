Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.

Задержанное судно "Норд" отбуксовали к Бердянску, после чего арестовали. Фото: НТВ

Украина будет задерживать силами Госпогранслужбы все суда, входящие и выходящие из крымских портов без согласования с Киевом.

С таким заявлением выступил спикер ведомства Олег Слободян, комментируя задержание российского сейнера "Норд" и арест членов его экипажа, передает Обозреватель.

Слободян отметил, что украинские пограничники "действуют в рамках правового поля и действующего законодательства", согласно которому Крым - украинская территория.

"Поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — заявил глава ведомства.

При этом он отметил, что Россия в ответ "может сделать много чего".

"Что касается того, что может сделать РФ, - может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", - сказал он, добавив, что возможности Украины "в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

Напомним, шедшее под российским флагом судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. Капиту сейнера Владимиру Горбенко грозит 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы. В настоящий момент он находится в управлении СБУ в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения местным судом.

После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).