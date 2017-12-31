В Чернигове вандалы украли бронзовый бюст русского классика, фото

Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя.

В ночь на 31декабря в Чернигове неизвестные украли еще один бронзовый бюст известного писателя. Вандалы позарились на памятник русского классика Александра Пушкина.

Об этом написал секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.на своей странице в Facebook.

"Воры пришли на Вал: украдено бюст Александра Пушкина (установлен 25 сентября 1900)", — говорится в сообщении.

"Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя в древнейшей части города в 1899-1900 годах в честь пребывания русского поэта А. С. Пушкина в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открытие памятника состоялось 25 сентября 1900 года", — сообщает Черниговский формат.

Он был 1,5 м в высоту и стоял на гранитном пьедестале.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.

Стоит отметить, что Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (1799 —1837 гг.) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.

Напомним, ранее в Чернигове похитили бюст еще одного писателя, украинского классика Михаила Коцюбинского.