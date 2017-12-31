В Чернигове вандалы украли бронзовый бюст русского классика, фото

Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя.
Об этом написал секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.на своей странице в Facebook.
"Воры пришли на Вал: украдено бюст Александра Пушкина (установлен 25 сентября 1900)", — говорится в сообщении.
"Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя в древнейшей части города в 1899-1900 годах в честь пребывания русского поэта А. С. Пушкина в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открытие памятника состоялось 25 сентября 1900 года", — сообщает Черниговский формат.
Он был 1,5 м в высоту и стоял на гранитном пьедестале.
Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.
Стоит отметить, что Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (1799 —1837 гг.) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.
Напомним, ранее в Чернигове похитили бюст еще одного писателя, украинского классика Михаила Коцюбинского.