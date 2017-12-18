В Чернигове с могилы известного украинца украли бронзовый бюст, фото

В Чернигове на Болдиных горах с могилы известного украинского писателя Михаила Коцюбинского неизвестные украли бронзовый бюст.

Правоохранители узнали об инциденте сегодня утром — 18 декабря, сообщает "Высокий Вал".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в мае в Киеве на Байковом кладбище украли бронзовый бюст с могилы одного из основателей украинского национализма — Николая Михновского. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Михаил Коцюбинский умер 23 апреля 1913 года в Чернигове и был похоронен на Болдиных горах. В 1930-м на его могиле установили пирамидальный четырехступенчатый монумент из серого гранита. Новый памятник — бронзовый бюст на прямоугольном постаменте — появился на ней в 1955 году.