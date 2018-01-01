В Киеве грабители напали на ветерана АТО, плевавшего в лицо российскому пропагандисту

Инцидент произошел, когда мужчина отправился в супермаркет за продуктами.

Валерий Ананьев Валерий Ананьев/Facebook

Неизвестные злоумышленники совершили в Киеве нападение на ветерана АТО и известного блогера-путешественника Валерия Ананьева ( устроившего весной перепалку с плевками с российским телепропагандистом ).

Об инциденте сам пострадавший рассказал на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Переехал на новую квартиру, все замечательно. Решил сходить в супермаркет за гречкой, пока все не закрылось. Не дошел... Впервые со школьных времен меня решили гопнуть", − написал он.

При этом к драке Ананьев отнесся очень иронично. "Очень много положительных моментов. Во-первых: я теперь могу есть гречку без специй, у меня во рту устойчивый привкус железа. Во-вторых, у меня сильно разбит кулачок. Можно позвонить маме, сказать, что дрался. В-третьих, у всех крутых чуваков есть хотя бы один шрам на голове − теперь есть и у меня. Я крутой чувак", - отметил он.

Валерий Ананьев/Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Подоле напали на ветерана АТО и "киборга" (защитника Донецкого аэропорта) Дмитрия Вербича.

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