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Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

Андрей Ганчук
17 апреля 2024, 21:23
Наступил момент истины – Украине и Израилю нужно помочь защититься от противников, которые намерены их уничтожить, сказал президент Джо Байден.
Путин, Байден, санкции против РФ
Путин получит ответ, если нападет на НАТО - Байден / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Офис президента

Конгресс США должен быстро принять законопроекты, направленные на военную помощь Украине и Израилю. Иран атаковал израильское государство, а агрессор Россия усилила удары по Украине. Владимир Путин усилил давление, ему оказывают поддержку Китай, Иран и Северная Корея. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

В статье для The Wall Street Journal, которая была опубликована в среду, 17 апреля, он сказал, что наступил "момент истины".

"Сейчас не время отказываться от наших друзей. Палата представителей должна принять срочное законодательство по национальной безопасности для Украины и Израиля. Хотя обе страны способны защитить свой собственный суверенитет, они зависят от американской помощи, включая оружие. И сейчас наступил переломный момент", - считает Байден.

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По его словам, Путин усилил давление на Украину, поскольку ему помогают три союзные РФ страны – Китай, Иран и КНДР.

"Китай поставляет России микроэлектронику и другое оборудование, критически важное для оборонного производства. Иран отправляет сотни беспилотников, Северная Корея поставляет артиллерию и баллистические ракеты. Украина, испытывающая нехватку боеприпасов, теряет отвоеванные территории", - отметил Байден.

Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что противники Украины и Израиля "стремятся их уничтожить".

"Путин хочет подчинить себе народ Украины и поглотить его нацию в новую российскую империю. Правительство Ирана хочет навсегда уничтожить Израиль, стерев с карты единственное в мире еврейское государство. Америка не должна мириться ни с тем, ни с другим исходом – не только потому, что мы защищаем наших друзей, но и потому, что на кону стоит наша безопасность", - уточнил американский президент.

Путин получит ответ, если нападет на НАТО

Американский президент также сказал, что если РФ победит, то оккупанты очень близко подойдут к союзникам США по НАТО. В случае военного вторжения американцы придут им на помощь.

"Нападение на одного – нападение на всех" означает, что, если Путин вторгнется в страну-союзницу НАТО, мы придем ей на помощь – так же, как наши союзники по НАТО пришли к нам после терактов 11 сентября. Мы должны оказать поддержку Украине сейчас, чтобы остановить Путина от посягательств на наших союзников по НАТО и гарантировать, что он не втянет американские войска в будущую войну в Европе", - предупредил Байден.

Помощь Украине – инвестиция в США

Кроме того, он напомнил, что военная поддержка Украины – это деньги в американскую военную промышленность.

"Мы отправим военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем деньги, разрешенные Конгрессом, для пополнения этих запасов, покупая их у американских поставщиков. Сюда входят ракеты Patriot, сделанные в Аризоне, ракеты Javelin, сделанные в Алабаме, и артиллерийские снаряды, сделанные в Пенсильвании, Огайо и Техасе. Мы инвестируем в промышленную базу Америки, будем покупать американские товары, произведенные американскими рабочими, поддерживать рабочие места почти в 40 штатах и укреплять нашу собственную национальную безопасность. Мы поможем нашим друзьям и одновременно поможем себе", - заверил Байден.

Он призвал Конгресс поддержать помощь Украине.

"Путин неустанно пытается сломить волю украинского народа. Ему это не удалось. Теперь он пытается сломить волю Запада. Мы не можем позволить ему добиться успеха. В истории бывают моменты, требующие лидерства и мужества. Это один из них", - подчеркнул Джо Байден.

В США готовятся голосовать за военную помощь Украине – главные новости:

Президент Владимир Зеленский предупредил США: Украина проиграет войну, если Конгресс не проголосует за финансирование военной поддержки. Белый дом не может выделить пакеты помощи, поскольку американские законодатели не утвердили бюджет для их оплаты.

В Конгрессе США объявили о голосовании за помощь Украине – в частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что 17 апреля будет вынесен на обсуждение, в том числе, законопроект о поддержке Украины, а 20 апреля законодатели его проголосуют. Помощь Киеву будет предоставлена в кредит.

В США опубликовали законопроект о помощи Украине, из которого следует, что военная помощь Киеву будет профинансирована на 61 миллиард долларов. Речь идет о кредите, который может оплачиваться и замороженными средствами России. Половину долга президент США может списать.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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