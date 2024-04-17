Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

Расходы на поддержку Украины гораздо меньше по сравнению с потенциальными последствиями победы России, заявила президент Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен сделала жесткое заявление о возможной победе России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

ЕС должен продолжать поддерживать Украину, используя все институциональные и производственные возможности. Цена гипотетической победы России и опасности, которую она может создать для Европы, намного выше любых расходов на помощь Украине. Об этом в Брюсселе во время выступления на Европейском саммите по безопасности и обороне заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Укринформ".

"Осуществление совместного шага в обороне не будет простым. Это потребует от Европы нового оборонного мышления, начиная от стран-членов и до институтов, до промышленности, до инвесторов. Это потребует политического и морального мужества стоять рядом с Украиной на европейской земле настолько долго, насколько будет необходимо. Потому что цена опасности, цена российской победы может быть намного выше любых сбережений, которые мы можем сделать сейчас", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в современном мире бушуют различные конфликты и угрозы. Поэтому Европа должна быть готова к защите, поскольку цена неготовности может оказаться выше, чем Европа может себе позволить.

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"Именно поэтому пришло время для Европы сделать этот шаг вперед в (усилении) обороны и безопасности", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, Конгресс США несколько месяцев не может утвердить финансирование военной помощи для Украины. Сенат одобрил законопроект на $61 миллиард, но Палата представителей задерживает его из-за разногласий между республиканцами и демократами.

Также после секретного брифинга в комитете разведки Палаты представителей США Майк Тернер и Джим Гаймс призвали Конгресс немедленно проголосовать за военную помощь для Украины из-за критической ситуации в стране.

Голосование за законопроект о военной помощи Украине состоится 20 апреля после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынес его на обсуждение 17 апреля.

Кроме этого, нижняя палата Конгресса США опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Украина получит 61 миллиард долларов на вооружение, часть средств будут покрывать деньги конфискованных активов РФ. Предоставленная помощь будет в форме кредита. Законопроект предусматривает также передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Относительно возмещения средств, президент США может списать до 50% долга, но не ранее 15 ноября 2024 года.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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