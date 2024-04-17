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Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 300 млн евро

Анна Ярославская
17 апреля 2024, 11:09
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что "Дания подчеркивает свою безоговорочную поддержку украинской освободительной борьбы".
Военная помощь Дании
Дания выделила 17-й пакет военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: fmn.dk, pixabay.com

Дания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи почти в 300 млн евро. Деньги будут направлены на покупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

Как сообщает Минобороны Дании, это уже семнадцатый пакет помощи Украине.

Решение правительства предусматривает выделение 200 миллионов крон на инвестиции в оборонную промышленность Украины.

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Также выделенные деньги пойдут на создание ощутимого морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. В общей сложности Дания в новом пакете поддержки выделила около 2,2 млрд крон (295 млн евро).

"Инвестиции в украинскую оборонную промышленность для закупки и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также значительная морская помощь. Это основные элементы семнадцатого пакета помощи, по поводу которого правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики", – говорится в заявлении Минобороны Дании.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что "посредством последнего пакета военной помощи, Дания подчеркивает свою безоговорочную поддержку украинской освободительной борьбы".

Он отметил, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества между двумя странами.

"Пакет помощи ориентирован на расширение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, которое происходит на фоне растущей потребности в укреплении и наращивании украинского производства артиллерийских орудий, ракет и беспилотников. В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества", - сказал Поульсен.

Военная помощь Украине от Дании

В марте министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Дания планирует первой передать Украине истребители F-16. Они могут появиться уже этим летом.

Отмечалось, что изначально были определенные вызовы, однако их удалось преодолеть. Теперь все идет по четкому плану. Дания обещает передать Украине 6 самолетов этим летом.

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Самолет F-16 - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, 23 февраля во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Дания обязалась обеспечить Украину военной поддержкой на сумму не менее 1,8 млрд евро в 2024 году. Также страна выделит 8,5 млрд евро в рамках датского фонда на поддержку Украины до 2028 года.

Соглашение включает широкий спектр вопросов, от поддержки пути Украины в ЕС и НАТО до сотрудничества в оборонной отрасли, кибербезопасности, разминировании и предоставлении беспилотников и другого оборудования. Срок действия соглашения - десять лет.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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