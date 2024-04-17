Украина приумножила количество самолетов за два года войны с РФ - Воздушные силы

Украина развивала свои Воздушные Силы с 2014 года и приложила усилия для восстановления и расширения авиационного парка за счет государственных средств, сказал Евлаш.

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У ВСУ сегодня больше самолетов, чем в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: Воздушные Силы ВС Украины, УНИАН

Воздушным силам ВСУ удалось приумножить количество самолетов за два года с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщил во время выступления на ютуб-канале издания "Фокус".

"Да, мы можем об этом говорить. Наши страны-партнеры, которые имели ранее на вооружении МиГ-29, Су-27, в начале полномасштабного вторжения передавали нам свои самолеты", - рассказал спикер.

По его словам, это заняло не много времени, в том числе и подготовка пилотов. Поскольку для самолетов не нужна была дополнительная инфраструктура и оборудование.

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Евлаш также подчеркнул, что Украина развивала свои Воздушные Силы с 2014 года и приложила усилия для восстановления и расширения авиационного парка за счет государственных средств. Спикер отметил, что Украина намерена полностью перевооружиться и перейти к самолетам F-16.

"Мы направляемся в НАТО, и основной боевой самолет - это F-16... Мы нуждаемся как минимум в 150 таких машин, которые смогли бы нам помочь существенно решать наши задачи в воздушном пространстве", - добавил Евлаш.

F-16 для Украины - когда истребители появятся в Украине

Как сообщал Главред, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.

Инфографика: Главред

Также Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.

Кроме этого, Дания планирует передать Украине 6 самолетов F-16 этим летом. Эти истребители четвертого поколения станут первыми для украинской противовоздушной обороны.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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