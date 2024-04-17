Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

Объекты критической инфраструктуры, например больницы и школы, и предприятия оборонного комплекса будут со светом.

https://glavred.info/ukraine/zavtra-mozhlivi-vidklyuchennya-svitla-po-vsiy-ukrajini-podrobici-10558667.html Ссылка скопирована

Ограничения будут применяться не для всех потребителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/libkos

В четверг, 18 апреля, с 8:00 до 22:00 возможны отключения света во всех регионах Украины. Укрэнерго предупреждает о применении контролируемых ограничений для промышленности.

"Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины. Объем ограничений незначительный. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", - говорится в заявлении Укрэнерго.

Энергетики объясняют ограничения следствием российских массированных атак на украинские электростанции.

видео дня

Из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Взрывы в Украине - Россия атакует украинскую энергетику

Российскими террористами была полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине - Трипольская ТЭС, которая обеспечивала Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

После атаки 11 апреля президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с призывом передать Украине недостаточное количество ЗРК и ракет к ним. Глава государства сделал очень важную ремарку - заявил, что бездействие западных стран "готовит потенциал для географически более широких ударов" России.

Как писал Главред, Россия не просто желает устроить серию блэкаутов, теперь агрессор сосредоточился на полном уничтожении украинской энергетики.

Ударами по украинской энергетике Россия закладывает основу для нового наступления, писала газета The Wall Street Journal. Цель этих атак - истощить украинскую ПВО и отвлечь ресурсы ВСУ от линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред