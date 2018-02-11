В Киеве конфликт у кафе закончился стрельбой, есть пострадавшие — СМИ

С обстоятельствами дела разбираются следователи.

В ночь с 10 на 11 февраля в Киеве мужчина открыл огонь по группе людей, в результате пострадали три человека.

Инцидент произошел в Соломенском районе. По данным свидетелей компания вышла из кафе-бара на улицу, чтобы покурить. К заведению подъехал автомобиль с девушкой. К ней вышел еще один из посетителей кафе. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе, сообщает "Информатор".

Прозвучало семь выстрелов. Были ранены три человека, хотя раны их незначительны.

Молодым людям удалось выбить оружие из рук и скрутить хулигана. Но он вырвался и убежал. Девушка с места происшествия тоже скрылась.

Позже стрелявший пришел с повинной. С обстоятельствами дела разбираются следователи.

По предварительным данным стрелявшему 30 лет. С компанией, стоявшей у кафе-бара, он не знаком. В заведении конфликтов у них тоже не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве драка переросла в стрельбу, есть раненый.