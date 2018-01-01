В мэрии Киева назвали причину "обвала" путепровода возле станции Выдубичи

Слухи развеял заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

В Киеве произошло частичное обрушение путепровода, расположенного неподалеку от станции метрополитена "Выдубичи".

Такое сообщение в среду, 11 апреля, было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" соцсети Facebook.

"Немного устал" путепровод, что на станции метро Выдубичи. Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили", - говорится в тексте.

Однако позднее заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявил о том, что на мосту возде станции "Выдубичи" коммунальщики проводят плановые ремонтные работы, в том числе и по замене деформационного шва. "Кстати, на фото видно и ограждение места проведения работ – около опоры под эстакадой", – сказал он.

НАпомним, ранее сообщалось о том, что в дорожном покрытии Шулявского моста образовалась глубокая яма.