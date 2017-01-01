В СБУ раскрыли подробности задержания в России участника АТО

ФСБ охотится на наших соотечественников на российской территории, подчеркнули в украинской спецслужбе.

ФСБшники охотятся на украинцев, предупредили в СБУ youtube.com

Гражданина Украины, участника АТО на Донбассе Олега Негоду в столице РФ Москве задержали российские спецслужбы

Украинец ехал к своим родственникам, говорится на сайте Службу безопасности нашей страны.

"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду…", — сообщили в ведомстве.

Также в СБУ в очередной раз подчеркнули, что "ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории, и поездки в страну-агрессор являются крайне опасными".

Ранее СМИ писали, что в Москве 24-25 декабря 2017 года неизвестные задержали киевлянина Олега Негоду (проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-2017 годов), который ехал в Саратов.