В Украине запретили еще два популярных лекарственных средства

На таблетки "Вазар" наложили временный запрет.

В Украине запретили популярные лекарства

Решением Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Украине наложен временный и постоянный запрет на применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

На таблетки "Вазар" наложили временный запрет, а в постановлении идет речь об изъятии всех серий этого препарата производителем, которым является Актавис ЛТД (Мальта), Балканфарма-Дупница АО (Болгария, Мальта / Болгария).

В то же время, в постоянный запрет попал порошок (субстанция) в пакетах полиэтиленовых "Валсартан" всех серий производства Жейзян Хуахай Фармасьютикал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай.

Причиной запрета стало выявление примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.

Напомним, ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.

Кроме того, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

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