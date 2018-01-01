В Украине запретили еще два популярных лекарственных средства

На таблетки "Вазар" наложили временный запрет.
На таблетки "Вазар" наложили временный запрет, а в постановлении идет речь об изъятии всех серий этого препарата производителем, которым является Актавис ЛТД (Мальта), Балканфарма-Дупница АО (Болгария, Мальта / Болгария).
В то же время, в постоянный запрет попал порошок (субстанция) в пакетах полиэтиленовых "Валсартан" всех серий производства Жейзян Хуахай Фармасьютикал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай.
Причиной запрета стало выявление примесей, которые могут быть канцерогенами для человека.
Напомним, ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.
Кроме того, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.
Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram