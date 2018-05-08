В Украине запретили партию известного препарата от отравлений

В Украине ввели временный запрет на продажу, хранение и реализацию одной из партий препарата "Энтеросгель". Его используют при отравлениях, интоксикациях и аллергиях.

Как сообщила Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, временный запрет на "Энтеросгел" (серия 2531217, паста для перорального применения, 70 г/100 г по 405 г в контейнере, по 1 контейнеру в коробке из картона, производства украинской компании "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ") введен из-за несоответствия требованиям к регистрационному удостоверению по показателю "рН" (показатель завышен).

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В связи с этим ведомство обязало все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного медпрепарата немедленно проверить наличие запрещенной его формы. Его изымут из оборота и поместят под карантин.

Напомним, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.