В Житомирской области согласовали список дат для вывешивания красно-черных флагов

Облсовет рекомендует вывешивать символ ОУН на административных зданиях.
Порядок использования флага принят на заседании сессии 7 марта, сообщает пресс-служба облсовета.
Согласно ратифицированному решению, органам местного самоуправления рекомендуется поднятие флага Общества украинских националистов в такие даты:
- 1 января - день рождения Степана Бандеры
- 9 марта - день рождения Тараса Шевченко
- Четвертое воскресенье мая - праздник героев
- 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины
- 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА
- 21 ноября - день достоинства и свободы.
Депутаты рекомендуют размещать флаги ОУН предприятиям и организациям различных форм собственности, а также общественным объединениям.
Напомним, ранее даты поднятия революционного флага ОУН согласовали в Киевсовете. Красно-черный флаг будет развиваться в столице в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы.