В Житомирской области согласовали список дат для вывешивания красно-черных флагов

Облсовет рекомендует вывешивать символ ОУН на административных зданиях.

Красно-черный флаг рекомендуют вывешивать в определенные дни Фото: Горсовет Львова

Депутаты Житомирского областного совета обнародовали список дат, в которые рекомендуют на административных зданиях области вывешивать красно-черные флаги

Порядок использования флага принят на заседании сессии 7 марта, сообщает пресс-служба облсовета.

Согласно ратифицированному решению, органам местного самоуправления рекомендуется поднятие флага Общества украинских националистов в такие даты:

- 1 января - день рождения Степана Бандеры

- 9 марта - день рождения Тараса Шевченко

- Четвертое воскресенье мая - праздник героев

- 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины

- 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА

- 21 ноября - день достоинства и свободы.

Депутаты рекомендуют размещать флаги ОУН предприятиям и организациям различных форм собственности, а также общественным объединениям.

Напомним, ранее даты поднятия революционного флага ОУН согласовали в Киевсовете. Красно-черный флаг будет развиваться в столице в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы.