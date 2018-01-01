Во Львове прошел марш в честь годовщины создания СС "Галичина": видео

В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

Марш величия и духа в честь СС "Галичина" прошел без провокаций Фото: Вголос

Во Львове 28 апреля прошел Марш величия и духа, который был посвящен 75-ой годовщине создания украинской дивизии "Галичина".

Как сообщает УНН, по центральным улицам Львова прошли около тысячи человек, которые были одеты в вышиванки.

Корреспондент издания отмечает, что на мероприятии отсутствовала партийная символика. Марш стартовал от памятника Степану Бандере, а затем участники прошли по центральным улицам Львова. После шествия участники снова вернулись к монументу теоретику украинского национализма, где состоялся концерт отечественной группы "Кому вниз".

Очевидцы заверяют, что марш прошел без видимых провокаций. Правопорядок во время торжественного шествия обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины. Он убежден, что Германия в начале 20 века читала украинцев "пушечным мясом".

Как известно, дивиизия СС "Галииция" - военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.

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