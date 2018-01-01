Задержанный СБУ гражданин РФ дал показания о доставке наемников "Вагнера" в Сирию

Информацию опубликовали представители пресс-центра украинской спецслужбы.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели допрос по делу, касающемуся переправки кораблями ВМС РФ наемников частной военной компании "Вагнер" к берегам Сирии.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-центра СБУ. Согласно обнародованным ведомством данным, при попытке пересечения госграницы были задержаны двое мужчин. Один из них оказался гражданином РФ. Далее выяснилось, что мужчина имеет при себе документы, подтверждающие его участие в военной операции на стороне россиян в Сирии.

"Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии. Бывший военный РФ сообщил СБУ, что во время службы по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК "Вагнер" − с тяжелым вооружением и боеприпасами", - сообщают в спецслужбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе и в Сирии обнаружили идентичные памятники российским наемникам.