Найти 10 отличий. На Донбассе и в Сирии обнаружили идентичные памятники российским наемникам

В центре временного оккупированного боевиками Луганска и в Сирии под видом памятников "российским добровольцам" установили статуи наемникам ЧВК "Вагнер".

Соответствующую информацию опубликовали представители Digital Forensic Research Lab − лаборатории цифровой криминалистики "Атлантического совета".

На пьедестале луганской статуе нанесен "вагнеровский крест"- изображение медали, которой "награждают" убитых в бою наемников из ЧВК "Вагнер".

На "вагнеровском кресте" также наличествует надпись "За кровь и храбрость", которая есть и на "пъедестальной" награде.

По имеющимся данным, статуя была воздвигнута в Луганске не позднее конца февраля 2018 года. В целом она является более-менее точной копией монумента, установленного в Сирии месяцем ранее.

Обе статуи отличаются лишь надписями на пъедесталах. На сирийском написано: "Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных полей от ИГИЛ".

Напомним, ранее СМИ раскрыли схему переброски российских наемников в Сирию.