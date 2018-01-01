Журналист рассказал, как Найему лечат сломанную челюсть

Экс-коллега проведал пострадавшего и уверяет, что переломы у нардепа действительно серьезные.
"Лечат его качественно, персонал заботливый, но сам он выглядит неважно. Перелом верхней и нижней челюстей, во рту – специальная шина, которой он слегка стесняется", - написал он в Facebook.
По словам журналиста, пищу Найему можно только жидкую, поскольку в результате травмы он не может жевать.
"Весь исколот капельницами-уколами, головные боли, в глазах случаются помутнения", - уточнил автор.
По словам Кузьменко, пострадавший нардеп высказался против межнациональных разборок, волна которых последовала из-за того, что нападавшие оказались чеченцами. Уверяет, что обвинения в его адрес от адвоката обвиняемых беспочвенны.
"Спросил, жалеет ли он, что не засунул голову в песок и не остался сидеть в машине. Не, говорит, не жалеет", - написал Кузьменко.
Напомним, адвокат Игорь Синиченко, представляющий интересы оппонентов Мустафы Найема в дорожном конфликте, возникшем в центре Киева, рассказал свою версию событий. По его словам, Найем якобы угрожал чеченским юношам, рассказывая о своих связях в высших эшелонах власти.
Как ранее сообщалось, в интернет "залили" полное видео драки, в которой Найему сломали челюсть.
Читайте наши новости в Facebook