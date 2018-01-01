Журналист рассказал, как Найему лечат сломанную челюсть

Экс-коллега проведал пострадавшего и уверяет, что переломы у нардепа действительно серьезные.

Мустафе Найему на сломанную челюсть наложили шину и разрешают только жидкую пищу "Информатор"

Журналист Евгений Кузьменко побывал в палате у избитого народного депутата Мустафы Найема , которому в конфликте на дороге в центре Киева кавказцы сломали челюсть.

"Лечат его качественно, персонал заботливый, но сам он выглядит неважно. Перелом верхней и нижней челюстей, во рту – специальная шина, которой он слегка стесняется", - написал он в Facebook.

По словам журналиста, пищу Найему можно только жидкую, поскольку в результате травмы он не может жевать.

"Весь исколот капельницами-уколами, головные боли, в глазах случаются помутнения", - уточнил автор.

По словам Кузьменко, пострадавший нардеп высказался против межнациональных разборок, волна которых последовала из-за того, что нападавшие оказались чеченцами. Уверяет, что обвинения в его адрес от адвоката обвиняемых беспочвенны.

"Спросил, жалеет ли он, что не засунул голову в песок и не остался сидеть в машине. Не, говорит, не жалеет", - написал Кузьменко.

Напомним, адвокат Игорь Синиченко, представляющий интересы оппонентов Мустафы Найема в дорожном конфликте, возникшем в центре Киева, рассказал свою версию событий. По его словам, Найем якобы угрожал чеченским юношам, рассказывая о своих связях в высших эшелонах власти.

Как ранее сообщалось, в интернет "залили" полное видео драки, в которой Найему сломали челюсть.

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