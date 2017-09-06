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Активистка Femen обнажилась на конкурсе красоты в Киеве

Сегодня, 12:25

Свой протест "феменки" объяснили тем, что хотели показать, что "Украина — не бордель". 

активистка Femen
femen.org
В среду, 6 сентября, в Киеве прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2017".

Во время выхода конкурсанток в купальниках случился забавный инцидент.

Во время финала конкурса на сцену выбежала обнаженная девушка. Из одежды на ней были только трусы и черные чулки, на голове шапка в виде медвеженка, а грудь прикрывали надписи.

активистка Femen
femen.org

Все это действие происходило во время выступления артиста Monatik, который пел вживую.

Как удалось установить журналистам, женщиной, которая пыталась сорвать финал "Мисс Украина", была активистка Femen Анна Алляйн. Девушка протестовала против "истинного смысла конкурса".

активистка Femen
femen.org

Свой протест "феменки" объяснили тем, что хотели показать, что "Украина — не бордель". Кроме того, активистки утверждали, что все конкурсы красоты — это "подбор свежего мяса для министров, парламентариев и олигархов".

активистка Femen
femen.org

активистка Femen
femen.org

активистка Femen
femen.org

Охрана достаточно быстро вывела активную девушку со сцены.

 

Напомним, активистка Femen устроила стриптиз на выступлении Марин Ле Пен.

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активистка Femen, обнажилась, конкурс красоты, Мисс Украина
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