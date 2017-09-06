Активистка Femen обнажилась на конкурсе красоты в Киеве

Свой протест "феменки" объяснили тем, что хотели показать, что "Украина — не бордель".

Во время выхода конкурсанток в купальниках случился забавный инцидент.

Во время финала конкурса на сцену выбежала обнаженная девушка. Из одежды на ней были только трусы и черные чулки, на голове шапка в виде медвеженка, а грудь прикрывали надписи.

Все это действие происходило во время выступления артиста Monatik, который пел вживую.

Как удалось установить журналистам, женщиной, которая пыталась сорвать финал "Мисс Украина", была активистка Femen Анна Алляйн. Девушка протестовала против "истинного смысла конкурса".

Свой протест "феменки" объяснили тем, что хотели показать, что "Украина — не бордель". Кроме того, активистки утверждали, что все конкурсы красоты — это "подбор свежего мяса для министров, парламентариев и олигархов".

Охрана достаточно быстро вывела активную девушку со сцены.

Публикация от Dima Li (@captureitall) Сен 6 2017 в 12:11 PDT

Напомним, активистка Femen устроила стриптиз на выступлении Марин Ле Пен.