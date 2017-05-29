Алена Водонаева опубликовала чересчур откровенным видео

Бурная реакция фолловеров не заставила себя долго ждать.

Алена Водонаева Instagram

На днях 34-летняя Алена Водонаева опубликовала в своем Instagram волнующее видео, на котором она позирует в нижнем белье.

И если одни подписчики принялись восхищаться раскрепощенностью и сексуальностью телеведущей, то другие, напротив, осудили ее за излишнюю откровенность, пишет woman.ru.

Алена Водонаева часто публикует довольно провокационные посты. 29 мая она в очередной раз дала своим многочисленным подписчикам повод для обсуждения, выложив в свой фотоблог короткий ролик, на котором предстала в полупрозрачном нижнем белье. "Хотела покачать пресс. Вместо этого поела сырников. П.С. Счастливые жены и мамочки, начинайте!" — иронично написала в посте телеведущая.

Бурная реакция фолловеров не заставила себя долго ждать. Большинство Интернет-пользователей принялись критиковать Водонаеву за неподобающее поведение: "Фигурка, конечно, что надо, но леди так себя не ведут...", "Стыд и срам!!", "Закрытый человек..нда..", "Уже противно смотреть на это все", "Да уж ...я разочарована", "Позор. Красота для мужа должна быть, а не на показ..", "Надо быть скромнее", "Как то не приятно.. я думала она повзрослела..". К слову, среди подписчиков были и те, кто не увидел в откровенном ролике ничего зазорного — они сразу же стали яростно защищать Алену от нападок хейтеров: "Блииииин, вы чего все такие злые?????? Если Вам не нравится Водонаева, зачем подписались/смотрите/читаете?", "Алена респект!) всегда был поклонником твоей фигуры, тела!) так держать, ты лучшая!!!!", "Ребят, это просто стеб))а вы раскудахтались))", "Меня такие фотографии вдохновляют и мотивируют работать над собой! Так что почаще выкладывай".

Допис, поширений Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Тра 29, 2017 о 2:35 PDT

Напомним, Алена Водонаева уменьшила грудь с пятого размера до 3-го.