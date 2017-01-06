Автор скандальной петиции извинился перед Пугачевой

По словам Манукяна, он вовсе не имел ввиду "запретить Пугачеву".

Алла Пугачева Instagram

Автор петиции против новогодних "огоньков" заявил, что он не хотел оскорблять певицу Аллу Пугачеву и его вовсе не правильно поняли.

Об этом Вадим Манукян заявил 16 января, сообщила Газета.ру.

По словам Манукяна, он вовсе не имел ввиду "запретить Пугачеву" или что-то в этом роде.

"К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ", — заявил инициатор акции. По словам Манукяна, он вовсе не ожидал, что его слова спровоцируют такую бурную реакцию именно среди поклонников, а также злопыхателей Примадонны

Петицию "Остановите новогоднее телебезобразие!" опубликовали 2 января на сайте Change.Org. В ее тексте не говорилось, что Аллу Пугачеву надо отстранить от телеэфира. Речь шла именно о формате новогодних передач на "Первом канале". В СМИ же активно начались тиражироваться заголовки по типу "Россияне требуют убрать Пугачеву из эфира", "Примадонна надоела зрителям" и подобные.

Напомним, Киркоров и Басков поддержали Пугачеву тапками.