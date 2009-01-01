Дане Борисовой не нравится лечиться от наркозависимости

Своих попыток покинуть клинику до срока она не оставила.
Об этом пишет paparazzi.ru.
Но вот у журналистов КП появились другие сведения и Дана настроена не так благодушно, как показалось. Своих попыток покинуть клинику до срока она не оставила, но вот отсутствие паспорта, который забрали у Даны сразу по прибытию, сильно осложняет это дело.
Как известно, нет у Борисовой и телефона, но она все же нашла способ позвонить и сообщила, что ей не дают отсюда уехать и попросила что-то придумать.
Напомним, Дана Борисова призналась, что дочь мешала ей устроить личную жизнь.