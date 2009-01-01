Дане Борисовой не нравится лечиться от наркозависимости

Своих попыток покинуть клинику до срока она не оставила.

Дана Борисова Instagram

Недавно телеведущая Дана Борисова выходила на прямую связь со студией Андрея Малахова, и создалось впечатление, что она готова продолжить лечение и вернуться в Москву здоровой и счастливой.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Но вот у журналистов КП появились другие сведения и Дана настроена не так благодушно, как показалось. Своих попыток покинуть клинику до срока она не оставила, но вот отсутствие паспорта, который забрали у Даны сразу по прибытию, сильно осложняет это дело.

Как известно, нет у Борисовой и телефона, но она все же нашла способ позвонить и сообщила, что ей не дают отсюда уехать и попросила что-то придумать.

Напомним, Дана Борисова призналась, что дочь мешала ей устроить личную жизнь.