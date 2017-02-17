Дочери Сильвестра Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana

Фотосессия для модной марки прошла в Италии.
Об этом пишет popcornnews.
Dolce & Gabbana выбрали 21-летнюю Софию и 19-летнюю Систин для участия в новой рекламной кампании бренда.
Фотосессия для модной марки прошла в Италии, в городе Бари, где дочери голливудской звезды позируют вместе с местными жительницами.
Стоит отметить, что Доменико Дольче и Стефано Габбана постоянно возвращаются к итальянским мотивам, предпочитая их всем остальным. Ранее они проводили модные съемки в Неаполе, на Сицилии и во многих других уголках этой европейской страны.
София и Систин Сталоне, кстати, не впервые работают с Dolce & Gabbana, недавно они выходили на подиум, представляя новую коллекцию итальянцев.
Напомним, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала топлес.