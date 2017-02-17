Дочери Сильвестра Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana

Фотосессия для модной марки прошла в Италии.

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Сильвестр Сталлоне может смело гордиться своим наследием — красавицами-дочерями , которые уже штурмуют мир моды.

Об этом пишет popcornnews.

Dolce & Gabbana выбрали 21-летнюю Софию и 19-летнюю Систин для участия в новой рекламной кампании бренда.

Фотосессия для модной марки прошла в Италии, в городе Бари, где дочери голливудской звезды позируют вместе с местными жительницами.

Стоит отметить, что Доменико Дольче и Стефано Габбана постоянно возвращаются к итальянским мотивам, предпочитая их всем остальным. Ранее они проводили модные съемки в Неаполе, на Сицилии и во многих других уголках этой европейской страны.

София и Систин Сталоне, кстати, не впервые работают с Dolce & Gabbana, недавно они выходили на подиум, представляя новую коллекцию итальянцев.

Публикация от Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) Сен 21 2017 в 5:17 PDT

The most important rule? Keep having fun! @sistinestallone and @sophiastallone enjoying the shooting of the #DGEmotionEyes campaign with the generations of Bari locals! #DGBeauty Photo by @davide.gallizio Публикация от Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) Сен 20 2017 в 8:26 PDT

@sistinestallone and @sophiastallone complete their endless Emotioneyes Make Up look and are ready to learn the art of making Orecchiette pasta! #DGEmotionEyes #DGBeauty #makeup Photo by @davide.gallizio Публикация от Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) Сен 19 2017 в 11:52 PDT

Публикация от Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) Сен 16 2017 в 4:56 PDT

Публикация от SOPHIA (@sophiastallone) Сен 19 2017 в 3:46 PDT

Публикация от Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) Сен 17 2017 в 6:57 PDT

Публикация от SOPHIA (@sophiastallone) Фев 18 2017 в 9:40 PST

Публикация от SOPHIA (@sophiastallone) Фев 17 2017 в 12:42 PST

Публикация от Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) Сен 18 2017 в 8:58 PDT

Напомним, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала топлес.