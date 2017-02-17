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Дочери Сильвестра Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana

Сегодня, 13:16

Фотосессия для модной марки прошла в Италии.

Сильвестр Сталлоне
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Сильвестр Сталлоне может смело гордиться своим наследием — красавицами-дочерями, которые уже штурмуют мир моды.

Об этом пишет popcornnews.

Dolce & Gabbana выбрали 21-летнюю Софию и 19-летнюю Систин для участия в новой рекламной кампании бренда.

Фотосессия для модной марки прошла в Италии, в городе Бари, где дочери голливудской звезды позируют вместе с местными жительницами.

Стоит отметить, что Доменико Дольче и Стефано Габбана постоянно возвращаются к итальянским мотивам, предпочитая их всем остальным. Ранее они проводили модные съемки в Неаполе, на Сицилии и во многих других уголках этой европейской страны.

София и Систин Сталоне, кстати, не впервые работают с Dolce & Gabbana, недавно они выходили на подиум, представляя новую коллекцию итальянцев.

 

 

Напомним, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала топлес.

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Сильвестр Сталлоне, дочери, рекламная кампания, Dolce & Gabbana
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