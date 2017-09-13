Дженнифер Лопес и Алекс Родригес будут жить вместе

Парочка собирается обосноваться в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес Instagram

, но с самого начала развивался стремительно — звезды уже давно познакомили друг друга с семьями и детьми от предыдущих отношений, регулярно дают интервью и с любовью отзываются друг о друге, а теперь, оказывается, и вовсе подыскивают совместное жилье.

Об этом пишет popcornnews.

Джей Ло и Алекс собираются обосноваться в Нью-Йорке и начали подыскивать совместную недвижимость на Манхэттене.

Как утверждает источник, "Дженнифер и Алекс ищут апартаменты, достаточно просторные для них и их детей. У Дженнифер уже есть красивая квартира в Нью-Йорке, но Алекс жил в Майами, и постоянного места в городе у него нет".

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Сен 13 2017 в 4:18 PDT

48-летняя Дженнифер сейчас практически все время проводит в Нью-Йорке, находясь на съемках своего сериала "Оттенки синего". Алекс с Нью-Йорком тоже прекрасно знаком — в свое время он выступал за знаменитый бейсбольный клуб Нью-Йорк Янкиз. Пока Родригес регулярно навещает свою возлюбленную на съемках, но куда логичней для него выглядит следующий шаг — просто начать жить вместе.

Напомним, актриса Сандра Буллок начала жить под одной крышей со своим возлюбленным.