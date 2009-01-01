У супругов очень много совместного имущества, и очень многое их брачный контракт не покрывает.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Reuters

О намерении развестись с Брэдом Питтом Анджелина Джоли объявила еще в сентябре 2016 года, но официально звездные супруги до сих пор не разведены — и, оказывается, дело не только в том, что в шоу-бизнесе затянувшийся на несколько месяцев бракоразводный процесс является вполне обычным делом.

Об этом пишет popcornnews.ru.

По новой информации, Джоли и Питт решили приостановить бракоразводный процесс — причем не из-за надежды на воссоединение, а исключительно из-за финансовых причин.

На воссоединение звездной пары, "вторые шансы" для Брэда и прочие позитивные вещи поклонникам союза Джоли-Питт надеяться не стоит. Как сообщают инсайдеры, приостановка бракоразводного процесса связана исключительно с тем, что звездам потребовалось больше времени на раздел имущества.

"Вероятность воссоединения нулевая", — утверждает источник. В первую очередь дело в деньгах. У Анджелины и Брэда очень много совместного имущества, и очень многое их брачный контракт не покрывает. Например, Брэд хочет сохранить их поместье во Франции и их марку вина, а Энджи хочет продать недвижимость и передать деньги на благотворительность. Также у Брэда есть коллекция мебели начала XX века, которая оценивается примерно в 10 миллионов долларов, и Анджелина хочет и ее выставить на продажу. И этот список можно продолжать очень долго".

Напомним, Анджелина Джоли впервые рассказала о жизни после развода.