Dzidzio сильно оштрафовали за пагубную привычку, а он написал песню

Михаил уже изрядно опустошил свой кошелек из-за мата.

Михаил Хома Instagram

Солист группы Михаил Хома , спел про свою вредную привычку.

Во время премии YUNA коллектив представил новую композицию "Не матюкайся", пишет ТСН.

В комментарии фронтмен группы признался: он употребляет нецензурную лексику.

"Да, матерюсь, как и все люди. Но есть очень хорошая забава: платить за каждый мат 50 гривен. На песню меня вдохновила печальная статистика о том, что все матерятся. Я то думал, что это только я так делаю и пару таких, как я. Материться надо меньше, нужно развивать левое полушарие мозга", — советует артист.

По словам участников группы, Михаил уже изрядно опустошил свой кошелек из-за мата.

"Я уже два с половиной дня не матерюсь, а перед тем потратил три тысячи двести гривен на "штрафы"", — подчеркнул он.

В комментарии нашему сайту, перед роздачей статуэток Dzidzio признавался, что в случае проигрыша нарушит свое правило про отсутствие мата в лексиконе. Впрочем, первоочередной мотивацией коллектива была презентация своего хита.

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) Фев 21 2017 в 3:01 PST

Напомним, Джамала вновь стала триумфатором премии YUNA-2017.