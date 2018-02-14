"Фу, елка и кошачий лоток": поклонники разгромили комнату Волочковой, украшенную ко Дню влюбленных

Праздничные фото балерины вызвали бурю осуждений у ее подписчиков в Instagram.

Анастасии Волочковой досталось от поклонников за интерьер комнаты volochkova_art/instagram

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз разгневала поклонников. Негативную реакцию подписчиков вызвало безобидное фото одной из комнат в доме звезды с поздравлениями.

"Поздравляю, дорогие, с Днем влюбленных! Радости вам ! Любите и будьте любимы!", - написала Волочкова.

Однако не на смысл пожеланий поклонники обратили внимание – они начали в пух и прах разносить интерьер комнаты певицы.

"Какая безвкусица!!! Елка, лоток кошачий!!! Будуар для приемов?", На столике стоит ёлка? А на тумбочке чайник и заварник? А почему кошачий туалет в комнате? Это детская?", - возмущались подписчики.

Были и те, кто обвинил балерину в том, что комментаторы пишут о ней негативные вещи, ведь она публичная личность.

"А это что столовая или кухня? Чайник на тумбе и вообще бардак. Сами виноваты, что люди пишут про вас. Вы публичный человек, с вас и спрос больше", - писали комментаторы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 14, 2018 в 2:03 PST

Ранее Анастасия Волочкова показала давнюю подругу.