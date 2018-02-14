Сегодня, 01:48 RSS

"Фу, елка и кошачий лоток": поклонники разгромили комнату Волочковой, украшенную ко Дню влюбленных

Вчера, 17:07

Праздничные фото балерины вызвали бурю осуждений у ее подписчиков в Instagram.

Волочкова
Анастасии Волочковой досталось от поклонников за интерьер комнаты volochkova_art/instagram
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз разгневала поклонников. Негативную реакцию подписчиков вызвало безобидное фото одной из комнат в доме звезды с поздравлениями.

"Поздравляю, дорогие, с Днем влюбленных! Радости вам ! Любите и будьте любимы!", - написала Волочкова.

Однако не на смысл пожеланий поклонники обратили внимание – они начали в пух и прах разносить интерьер комнаты певицы.

"Какая безвкусица!!! Елка, лоток кошачий!!! Будуар для приемов?", На столике стоит ёлка? А на тумбочке чайник и заварник? А почему кошачий туалет в комнате? Это детская?", - возмущались подписчики.

Были и те, кто обвинил балерину в том, что комментаторы пишут о ней негативные вещи, ведь она публичная личность.

"А это что столовая или кухня? Чайник на тумбе и вообще бардак. Сами виноваты, что люди пишут про вас. Вы публичный человек, с вас и спрос больше", - писали комментаторы. 

Ранее Анастасия Волочкова показала давнюю подругу.
Теги:  
Анастасия Волочкова, День влюбленных, День святого Валентина
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...