Известная телеведущая показала фигуру в купальнике

На фото Никитюк любуется закатом.
Девушка опубликовала фото с отдыха на странице в Instagram.
Сейчас Никитюк вместе с Региной Тодоренко снимают новый сезон программы "Орел и решка".
Леся в коротком платье-сетке и раздельном купальнике похвасталась подтянутыми формами. На фото Никитюк показала, как любуется закатом.
"Говорят солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим сиянием освещает небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым светом. P.s легенда с google, но мне понравилась", — подписала кадр телеведущая.
Напомним, Мария Яремчук в купальнике устроила горячие танцы на Бали.