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Известная телеведущая показала фигуру в купальнике

Сегодня, 12:14

 На фото Никитюк любуется закатом.

Леся Никитюк
Леся Никитюк Instagram
Телеведущая Леся Никитюк вновь порадовала поклонников своими формами.

Девушка опубликовала фото с отдыха на странице в Instagram.

Сейчас  Никитюк  вместе с Региной Тодоренко снимают новый сезон программы "Орел и решка".

Леся в коротком платье-сетке и раздельном купальнике похвасталась подтянутыми формами. На фото Никитюк показала, как любуется закатом.

Леся Никитюк
Instagram

"Говорят солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим сиянием освещает небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым светом. P.s легенда с google, но мне понравилась", — подписала кадр телеведущая.

Напомним, Мария Яремчук в купальнике устроила горячие танцы на Бали.

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Известная телеведущая, Орел и решка, Леся Никитюк, фигура, купальник
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