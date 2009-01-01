Известная телеведущая показала фигуру в купальнике

На фото Никитюк любуется закатом.

Леся Никитюк Instagram

Девушка опубликовала фото с отдыха на странице в Instagram.

Сейчас Никитюк вместе с Региной Тодоренко снимают новый сезон программы "Орел и решка".

Леся в коротком платье-сетке и раздельном купальнике похвасталась подтянутыми формами. На фото Никитюк показала, как любуется закатом.

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"Говорят солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим сиянием освещает небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым светом. P.s легенда с google, но мне понравилась", — подписала кадр телеведущая.

Напомним, Мария Яремчук в купальнике устроила горячие танцы на Бали.