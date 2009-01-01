Кейт Миддлтон беременна двойней — СМИ

О третьей беременности Кейт Кенсингтонский дворец сообщил в сентябре.

Сегодня стало известно, что герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон беременна двойней и это девочки.

"Они пока не определились с именем, но вариантов не так уж много — Виктория, Элис, Оливия, Александра и Елизавета", — рассказал королевский источник журналу Life&Style.

Напомним, о третьей беременности Кейт Кенсингтонский дворец сообщил в сентябре. Именно поэтому на некоторое время супруга принца отказалась от посещения мероприятий — как обычно, начальная стадия ее интересного положения сопровождается токсикозом.

Кейт и принц Уильям женаты с 2011 года. У них двое детей — принц Джордж, который в этом году пошел в школу, и принцесса Шарлотта. Сейчас герцогиня Кэтрин в положении. Появления двойняшек в королевской семье ожидают весной 2018.

Напомним, Джорджу Клуни страшно быть отцом близнецов.