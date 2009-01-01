Киану Ривз признался, что у него никогда не будет детей

В декабре 1999 года у него и его подруги, актрисы Дженнифер Сайм, появилась на свет мертворожденная дочь.

Киану Ривз Facebook.com

Актер Киану Ривз стал героем мартовского номера британского Esquire, который посвятил актеру обложку и большое интервью.

Об этом пишет Сплетник.

Журналист спросил голливудскую звезду о желании остепениться, о планах на создание семьи и появлении детей, на что получил откровенный ответ: "Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом", — сказал актер.

Собеседник попытался возразить, мол, родителем можно стать в любом возрасте, и привел пример 73-летнего Мика Джаггера, которому балерина Мелани Хемрик родила сына в декабре 2016 года. Однако подобные аргументы не переубедили Ривза.

Киану никогда не был женат, а в декабре 1999 года у него и его подруги, актрисы Дженнифер Сайм, появилась на свет мертворожденная дочь. Через год после этого Саймс погибла в автокатастрофе в Лос-Анджелесе.

Напомним, Мадонна впервые показала удочеренных детей.