Ким Кардашьян и Канье Уэст подтвердили, что у них будет еще один ребенок

Разговоры о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к рождению третьего ребенка , которого им вынашивает суррогатная мать, ходят уже давно.

Но лишь сегодня знаменитости наконец-то подтвердили, что это правда, пишет Сплетник.

В тизере нового сезона реалити "Семейство Кардашьян", которым со своим своими подписчиками в Twitter поделилась Кардашьян, зрителей привлек лишь один момент — беседа Ким с сестрой Хлое по Skype.

"Что вы обычно слышите после того, когда я задаю вопрос: "Угадайте, что я вам скажу?"", — спросила Ким сестру, которая сразу же поняла намек.

"У нас будет третий ребенок!", — воскликнула Ким.

До этого момента Ким лишь уклончиво комментировала сообщения СМИ о том, что у нее и ее супруга появится еще один малыш.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK pic.twitter.com/rnpIdGiNyK