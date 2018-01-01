Константин Райкин пополнил чистилище "Миротворца"

Артист сегодня попал в базу организации.

Константин Райкин пополнил базу "Миротворца" meduza.io

Российский актер, руководитель академического московского театра "Сатирикон" Константин Райкин попал в "чистилище" организации "Миротворец", его считают причастным к попыткам легализации аннексии Крыма Российской Федерацией.

Артиста занесли в базу сегодня — 24 марта, говорится на сайте организации.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", — обвинили Райкина в "Миротворце".

Константин Райкин пополнил базу "Миротворца" Скриншот с сайта myrotvorets.center

Ранее сообщалось, что базу "Миротворца" пополнил известный российский шоумен и продюсер Семен Слепаков, который занимался "незаконной концертной деятельностью на территории оккупированного Крыма".