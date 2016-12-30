В Москве экстренно госпитализирован актер Константин Райкин

Ранее на гастролях в Тобольске актер повредил ногу. Артисту провели операцию под общим наркозом в местной больнице.
В Москве экстренно госпитализировали российского актера, руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина.
Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал "360".
Отмечается, что актера на "скорой" доставили в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.
Подробности уточняются.
Ранее на гастролях в Тобольске актер повредил ногу. Артисту провели операцию под общим наркозом в местной больнице.
Напомним, Райкин обвинил власти России в попытке вернуть страну в сталинские времена.
фото: uznayvse.ru