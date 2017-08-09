Кравец рассказала, как похудела в Грузии, а Зеленский том, как заплыл с сыном на необитаемый остров

Кошевой научил младшую дочь плавать.

Накануне одной из главных премьер осени — Летнего кубка "Лиги смеха" — тренеры юмористического проекта, а также его ведущий, рассказали, как провели свои отпуска.

Владимир Зеленский — в Италии

"Отпуск провели замечательно. Впервые попробовал на себе, что такой каяк, правда, с ним случился курьез. Поплыли мы с сыном на лодке и случайно забрели на необитаемый остров. Все бы ничего, если бы не поднялись волны. А обратно же плыть надо. Сил уже не было никаких, но мы справились. А еще мы впервые с детьми все вместе ныряли с масками".

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)Сер 9, 2017 о 1:26 PDT

Евгений Кошевой — в Черногории

"В этом году свой отпуск я провел с семьей в Черногории. Отдых запомнился тем, что практически через день я покупал либо новый матрас, либо другое что-то надувное. Один раз матрас просто украли с пляжа, когда мы пошли купаться. Другой раз — мы сами случайно проткнули нарукавник Серафимы, поэтому пришлось покупать новый набор. Кстати, Серафима в этом году научилась плавать сама без помощи взрослых, Варю уже давно из воды не вытащить. В общем, эти две недели на море мы провели замечательно".

Допис, поширений Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)Сер 17, 2017 о 2:04 PDT

Елена Кравец — в Грузии

"Этим летом я впервые испытала на себе детокс-тур. Мы ездили в Грузию небольшой компанией девушек, которые хотели и поесть, и похудеть одновременно. Мы были в Боржоми, где пили водичку из источника. Побывали в домах у настоящих горцев и готовили вместе с ними хачапури и хинкали. Жили у подножия горы Казбек, посетили храм 14 века. Конечно, это только сумасшедшие могут поехать в детокс-тур в Грузию, но мы это сделали. В итоге ели много, но правильно. Это моя первая поездка в эту чудесную страну, но я собираюсь туда обязательно вернуться. С мужем же на несколько дней этим летом удалось еще вырваться в Грецию".

Елена Кравец Пресс-служба

Напомним, актеры "Квартала 95" вспомнили свои школьные годы.