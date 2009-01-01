Лидер группы "Звери" назвал свои любимые места в Киеве

Недавно российский коллектив выступил в столице.

Роман Билык Скриншот видео с tsn.ua

Лидер российской группы "Звери" Роман Билык заявил, что, когда приезжает в Киев, в первую очередь идет на Андреевский спуск, потом гуляет по Софийской площади и улице Михаила Грушевского.

Об этом он рассказал "Светской жизни", пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что исполнитель долгое время жил в центре столицы и писал один из своих альбомов, а недавно коллектив выступил в городе.

"Я очень люблю Киев. Нас всегда принимают очень тепло. И киевская публика мне очень по душе. Просто есть несколько любимых городов, в которых приятно выступать", — отметил фронтмен.

Также артист назвал свои любимые места в столице. "В первую очередь, когда я приезжаю в Киев, я иду на Андреевский спуск… Потом Софийская, Михайловская, спуск на Крещатик, Грушевского, архитектура, Дом с химерами, Мариинский парк, ближе к Лавре. Такой маршрут классический", — добавил Билык.

Ранее украинский певец и продюсер Алексей Потапенко сказал, что в дуэте "Потап и Настя" будут кое-какие изменения, но коллектив, которому уже более десяти лет, будет существовать.

Видео: ТСН