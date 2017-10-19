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Максим Галкин удивил музыкальными предпочтениями своих детей

Сегодня, 13:58

Сейчас малыши слушают песни в исполнении Валерия Кипелова.

Пугачева
Гаррик и Лиза Instagram
Папродист Максим Галкин сильно удивил подписчиков, откровенно рассказав им о том, какую музыку любят слушать его дети с Аллой Пугачевой.

Об этом пишет paparazzi.

Вопреки ожиданиям, 4-летние Лиза и Гарри в столь юном возрасте предпочли творчеству своей знаменитой матери рок.

В частности, сейчас малыши слушают песни в исполнении Валерия Кипелова, такие как "Я свободен" и "Беспечный ангел".

Большинство поклонников этой семьи отметили замечательный музыкальный вкус маленьких Галкиных, даже несмотря на то, что их музыкальные предпочтения ну очень далеки от песен Аллы Борисовны.

Напомним, Пугачева провела Вайкуле экскурсию своим замком и показала, где замурованы ее мужья.

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Максим Галкин, дети, Алла Пугачева, музыкальные предпочтения
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