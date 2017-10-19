Максим Галкин удивил музыкальными предпочтениями своих детей

Сейчас малыши слушают песни в исполнении Валерия Кипелова.
Об этом пишет paparazzi.
Вопреки ожиданиям, 4-летние Лиза и Гарри в столь юном возрасте предпочли творчеству своей знаменитой матери рок.
В частности, сейчас малыши слушают песни в исполнении Валерия Кипелова, такие как "Я свободен" и "Беспечный ангел".
Большинство поклонников этой семьи отметили замечательный музыкальный вкус маленьких Галкиных, даже несмотря на то, что их музыкальные предпочтения ну очень далеки от песен Аллы Борисовны.
Напомним, Пугачева провела Вайкуле экскурсию своим замком и показала, где замурованы ее мужья.