Максим Галкин удивил музыкальными предпочтениями своих детей

Сейчас малыши слушают песни в исполнении Валерия Кипелова.

Гаррик и Лиза Instagram

Папродист Максим Галкин сильно удивил подписчиков, откровенно рассказав им о том, какую музыку любят слушать его дети с Аллой Пугачевой.

Об этом пишет paparazzi.

Вопреки ожиданиям, 4-летние Лиза и Гарри в столь юном возрасте предпочли творчеству своей знаменитой матери рок.

В частности, сейчас малыши слушают песни в исполнении Валерия Кипелова, такие как "Я свободен" и "Беспечный ангел".

Допис, поширений Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Жов 30, 2017 о 5:13 PDT

Большинство поклонников этой семьи отметили замечательный музыкальный вкус маленьких Галкиных, даже несмотря на то, что их музыкальные предпочтения ну очень далеки от песен Аллы Борисовны.

Допис, поширений Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Жов 19, 2017 о 11:37 PDT

Напомним, Пугачева провела Вайкуле экскурсию своим замком и показала, где замурованы ее мужья.