Меган Маркл впервые появилась на публике в обществе принца Гарри

Ранее британский принц и его возлюбленная посещали вместе лишь некоторые семейные и дружеские торжества.

Меган Маркл и принц Гарри Popcornnews.ru

Через год после начала романа 36-летняя Меган Маркл и 33-летний принц Гарри появились вместе на публичном мероприятии.

Об этом пишет Сплетник.

Ранее британский принц и его возлюбленная посещали вместе лишь некоторые семейные и дружеские торжества, а вчера появились на публике в Торонто на открытии Invictus Games ("Игр непокоренных").

Спортивное состязание, созданное принцем для бывших военнослужащих, посетили первые лица нескольких стран. Меган и Гарри сидели не рядом друг с другом, а в разных рядах: на зрительской трибуне рядом с принцем расположилась Мелания Трамп.

Однако после новости о знакомстве Маркл с королевой Елизаветой II факт появления Меган и Гарри на одном официальном мероприятии подтверждает многочисленные слухи о помолвке и скорой свадьбе. Новостью поделился блогер McFlurry.

Напомним, Меган Маркл переезжает жить к принцу Гарри в Лондоне.