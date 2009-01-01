Меган Маркл впервые появилась на публике в обществе принца Гарри

Ранее британский принц и его возлюбленная посещали вместе лишь некоторые семейные и дружеские торжества.
Об этом пишет Сплетник.
Ранее британский принц и его возлюбленная посещали вместе лишь некоторые семейные и дружеские торжества, а вчера появились на публике в Торонто на открытии Invictus Games ("Игр непокоренных").
Спортивное состязание, созданное принцем для бывших военнослужащих, посетили первые лица нескольких стран. Меган и Гарри сидели не рядом друг с другом, а в разных рядах: на зрительской трибуне рядом с принцем расположилась Мелания Трамп.
Однако после новости о знакомстве Маркл с королевой Елизаветой II факт появления Меган и Гарри на одном официальном мероприятии подтверждает многочисленные слухи о помолвке и скорой свадьбе. Новостью поделился блогер McFlurry.
Напомним, Меган Маркл переезжает жить к принцу Гарри в Лондоне.