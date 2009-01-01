Никита Джигурда тайно встречается с Мариной Анисиной — СМИ

В данный момент актер по-прежнему живет в квартире бывшей жены.

Никита Джигурда и Марина Анисина Instagram

Скандальное расставание 55-летнего актера Никита Джигурды с женой стало одной из главных тем последних месяцев.

Об этом пишет starhit.

В октябре супруга Никиты Джигурды олимпийская чемпионка Марина Анисина подала на развод. Решение было принято давно – мол, Никита не всегда вел себя адекватно. Любое неосторожно сказанное слово могло спровоцировать скандал, который не раз заканчивался угрозами.

"Я находилась в постоянном стрессе", — признавалась Анисина. 29 ноября прошлого года супругов официально развели. Но Джигурда подал апелляцию на решение суда и надеется вернуть возлюбленную. "СтарХит" выяснил, что происходит между ними.

В данный момент актер по-прежнему живет в квартире бывшей жены. И это одна из причин, по которой близкие Марины начали опасаться, не передумает ли она. "Мною был подготовлен иск о выселении Джигурды с этой жилплощади, — продолжает Жорин. — Но пока команды его подавать не поступило, она перестала настаивать, чтобы Никита освободил квартиру. Марина взрослая женщина, умная, это ее жизнь, ее выбор. Но для любого психически здорового человека плохое забывается, а хорошее остается. Похоже, это и происходит. Джигурда — сильный манипулятор".

Кроме того, друзья спортсменки переживают, что она тайно встречается с мужем. "Марина часто бывает в Москве, прилетает на съемки, — поделилась со "СтарХитом" Лена Ленина, владелица сети студий маникюра, подруга Джигурды. — Насколько я поняла, они с Никитой недавно виделись. И это был не единичный случай за последнее время. Но оба скрывают этот факт".

Сам Никита подтвердил "СтарХиту", что общается с Мариной.

"Мы созваниваемся — по телефону, по скайпу, — поделился со "СтарХитом" артист. — 23февраля девятая годовщина свадьбы – надеюсь, проведем этот день вместе"

Напомним, мать Анисиной прокляла ее из-за свадьбы с Джигурдой.