Огненный рыжий и однополая любовь: Ирина Билык презентовала клип в поддержку ЛГБТ-сообщества

Артистка представила видео в Международный день борьбы с гомофобией.

Билык для клипа сменила цвет волос на огненный рыжий Кадр youtube.com

Популярная украинская певица Ирина Билык представила новый клип на украиноязычную песню "Не ховай очей".

Новое видео артистки появилось на ее официальном канале в YouTube. Презентация клипа состоялась в посольстве Германии в Международный день борьбы с гомофобией. На презентацию пришло много друзей артистки, посол Германии в Украине и депутат Европарламента. Таким образом, артистка решила поддержать ЛГБТ-сообщество.

Режиссером клипа выступил Юрий Движон, который также снялся в клипе. По задумке, десять героев "не прячут глаза" и открыто говорят о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Я очень благодарен Ирине за то, что она стала первой украинской певицей, которая так масштабно поддержала ЛГБТ-сообщество (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры). Только тогда, когда мы будем искренними и откровенными перед самими собой и близкими, мы сможем сделать нашу жизнь по-настоящему полноценной и счастливой!", - отметил Движон.

К слову, в клипе Билык предстала с новым цветом волос – певица, которая многие годы была блондинкой, покрасила их в ярко-рыжий цвет, подстригла. По словам артистки, в таком виде она чувствует себя комфортнее.

"Я все думала, ну что же делать. Прическа, туда-сюда. Мужа поменять я уже никак не могу, вы же понимаете. Поэтому пришлось поменять цвет волос. Рыжие самые крутые! Я хотела поддержать моих друзей. Не нужно в себе таить то, что ты можешь свободно высказать", - прокомментировала Ирина, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на милом семейном видео.

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