Огненный рыжий и однополая любовь: Ирина Билык презентовала клип в поддержку ЛГБТ-сообщества

Популярная украинская певица Ирина Билык представила новый клип на украиноязычную песню "Не ховай очей".

Новое видео артистки появилось на ее официальном канале в YouTube. Презентация клипа состоялась в посольстве Германии в Международный день борьбы с гомофобией. На презентацию пришло много друзей артистки, посол Германии в Украине и депутат Европарламента. Таким образом, артистка решила поддержать ЛГБТ-сообщество.

Режиссером клипа выступил Юрий Движон, который также снялся в клипе. По задумке, десять героев "не прячут глаза" и открыто говорят о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Я очень благодарен Ирине за то, что она стала первой украинской певицей, которая так масштабно поддержала ЛГБТ-сообщество (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры). Только тогда, когда мы будем искренними и откровенными перед самими собой и близкими, мы сможем сделать нашу жизнь по-настоящему полноценной и счастливой!", - отметил Движон.

К слову, в клипе Билык предстала с новым цветом волос – певица, которая многие годы была блондинкой, покрасила их в ярко-рыжий цвет, подстригла. По словам артистки, в таком виде она чувствует себя комфортнее.

"Я все думала, ну что же делать. Прическа, туда-сюда. Мужа поменять я уже никак не могу, вы же понимаете. Поэтому пришлось поменять цвет волос. Рыжие самые крутые! Я хотела поддержать моих друзей. Не нужно в себе таить то, что ты можешь свободно высказать", - прокомментировала Ирина, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на милом семейном видео.