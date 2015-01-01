Оля Полякова обвинила Киркорова в плагиате образа

Поклонники подержали Олю и посоветовали ей обратиться в суд.

Оля Полякова Instagram

Певица разместила на своей странице в Instagram новый снимок.

На этот раз в немилость Поляковой попал Филипп Киркоров.

На снимке Филипп Киркоров позирует во время одного из новогодних концертов в белоснежном костюме с перьями и головном уборе, наполняющем кокошник. Полякова уличила своего коллегу в плагиате.

Филипп Киркоров Instagram

"Как вы думаете, совпадение? Не думаю! Филя кокошник сними", — подписала кадр украинская звезда.

Поклонники подержали Олю и посоветовали ей обратиться в суд.

"Ему только кокошника не хватало"", "Уже не только песни ворует, а и кокошники", "Вы Богиня, вот и плагиат", "Оля, подавайте на него за плагиат", "Куда им до украинских звезд! Сплошной плагиат! Оля вы лучшая! Скоро Пугачева и Галкин в кокошниках выйдут!", "Ну это уже совсем перебор", "Больше похож на Сердючку", — прокомментировали пользователи.

Напомним, Оля Полякова обнажилась и приняла ванну в прямом эфире.