Отец Меган Маркл отказался приехать на свадьбу дочери

Причиной стал скандал из-за постановочных фото.

Отец Меган Маркл отказался вести ее под венец Фото: Reuters

Отец Меган Том Маркл, присутствие которого на свадьбе дочери официально подтвердил Кенсингтонский дворец, отказался приехать на торжество, и он не будет вести ее под венец.

Причиной издание TMZ называет скандал, который развернулся вокруг постановочных фото. Пресса заплатила Тому круглую сумму за то, чтобы он позировал для серии снимков. Например, на одном фото он сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке дочери, на другом фото портной якобы снимает с него мерки для костюма, на третьем Маркл сидит в кафе и читет о достопримечательностях Великобритании, а на четвертом занимается с гантелями.

Но не ради денег он решил сняться в такой фотосессии, заявил отец Меган Том – он хотел исправить впечатление о себе, мол, ранее папарацци застали его за приобретением пива.

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Поэтому Том решил не идти на свадьбу, ведь его поступок смутил Меган, и на самом торжестве ему бы не избежать неудобных вопросов.

Помимо неловкой истории с фотосессией, Томас Маркл только неделю назад выписался из больницы после инфаркта. Несмотря на это, он хотел повести дочь к алтарю – но последние события повлияли на его решение.

В Кенсингтонском дворце же комментировать ситуацию отказались, заявив, что "это крайне личный вопрос для Меган Маркл в эти предсвадебные дни".

Ранее Елизавета ІІ официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл.

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