Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

Британская королева Елизавета II, которая официально признала Меган Маркл членом королевской семьи еще в марте, дала письменное согласие на свадьбу принца Гарри и Меган.

Такова процедура, установленная законом "О королевских браках": без согласия монарха в письменном виде брак любого их прямых потомков короля Георга II считается недействительным.

И вот, всего за неделю до свадьбы, Букингемский дворец обнародовал изображение рукописного согласия Елизаветы II на заключение брака.

"Настоящим подтверждаем, что мы даем наше согласие на заключение брака между самым возлюбленным внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским К. К. К. в. О. и Рейчел Меган Маркл", – отмечается в документе.

Этот документ Гарри и Меган получат после свадьбы.

Главные атрибуты документа:

подпись королевы – росчерк "Елизавета Р" в правом верхнем углу,

символ Содружества – справа внизу,

корона принца Гарри – в левой нижней части документа,

роза – национальный цветок Соединенных Штатов и золотые маки – символы Калифорнии, где родилась Маркл.

Ранее на Меган Маркл ополчились ее родные. Брат пытался сорвать ее свадьбу, а сестра пообещала написать о невесте разоблачающую книгу.

Напомним, стало известно, когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл.