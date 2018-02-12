Подзаработала на свадьбе: Ани Лорак развлекала гостей на торжестве дочери российского олигарха

На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей.
Празднование проходило в московском ресторане "Сафиса", об этом сообщает Super в своем Instagram.
"На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие", - сказано в сообщении.
Ани Лорак появилась на шикарном мероприятии в красном платье с открытыми плечами.
"Среди гостей торжества значились партнеры Туганова по бизнесу — постоянные резиденты списка Forbes Игорь Кесаев (,4 млрд) и Сергей Кациев (,1 млрд), которые владеют акциями "Дикси", "Виктории", башней Mercury City Tower в Москва-Сити, табачным бизнесом и т.д.", - говорится в сообщении.
О богатстве свадьбы также говорят и украшения невесты. Стоимость бриллиантовых серег составляет почти 4 миллиона рублей (около 2 миллионов в гривнах).