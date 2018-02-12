Подзаработала на свадьбе: Ани Лорак развлекала гостей на торжестве дочери российского олигарха

На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей.

Ани Лорак выступила на роскошной свадьбе дочери российского олигарха anilorak/instagram

Украинская певица Ани Лорак, которая большинство своих концертов и выступлений проводит в России, пела для гостей свадьбы 20-летней дочери Светланы вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова.

Празднование проходило в московском ресторане "Сафиса", об этом сообщает Super в своем Instagram.

"На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие", - сказано в сообщении.

Публикация от Super (@super.ru) Фев 13, 2018 в 12:13 PST

Ани Лорак появилась на шикарном мероприятии в красном платье с открытыми плечами.

Публикация от Ani Lorak_is my_life❤ (@anilorak_is_my_life) Фев 11, 2018 в 9:15 PST

Отпраздновать свадьбу дочери российский олигарх также позвал коллег по бизнесу и одних из самых влиятельных людей в России.

"Среди гостей торжества значились партнеры Туганова по бизнесу — постоянные резиденты списка Forbes Игорь Кесаев (,4 млрд) и Сергей Кациев (,1 млрд), которые владеют акциями "Дикси", "Виктории", башней Mercury City Tower в Москва-Сити, табачным бизнесом и т.д.", - говорится в сообщении.

О богатстве свадьбы также говорят и украшения невесты. Стоимость бриллиантовых серег составляет почти 4 миллиона рублей (около 2 миллионов в гривнах).

Ранее в Сети расхвалили фото Ани Лорак в коротком платье.