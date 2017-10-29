Козловский намекнул, что помирился с экс-невестой

Некоторые фанаты настаивают, что Виталий нашел новую любовь.

Виталий Козловский с Раминой Instagram

Украинский исполнитель Виталий Козловский поделился снимком, который взбудопражил его поклонников.

Фото с шикарным букетом он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Утро холодное, а мне жарко! Даже все серое кажется ярким. В каждом движении чувствую силу. Все очень просто — Ты мне позвонила!", — написал Виталий.

Фолловеры певца сразу предположили, что он помирился с экс-невестой Раминой.

"Если Рамина то просто позор. Не иди к ней", "Букет шикарный. Неужели это для Рамины? Неужели заслужила? Виталик не обожгись еще раз. Будь бдительней", "Раминка наверное", "Я думаю и расставания никакого не было, это все пиар, повышение количества подписчиков во всех сетях и внимания к своим персонам, ну рейтингов соответственно", " Рамина позвонила?"

А некоторые фанаты настаивают, что Виталий нашел новую любовь.

Допис, поширений Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)Жов 29, 2017 о 12:03 PDT

Напомним, после расставания с возлюбленной Раминой, певец Виталий Козловский немного отчаялся и решил дать любовное объявление.