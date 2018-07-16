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"Просто загляденье": Анна Семенович поразила фанатов постройневшей фигурой

Сегодня, 15:07

Певица похвасталась формами в облегающем платье.

Семенович
Певица поделилась коротким видео, на котором демонстрирует свою фигуру instagram.com/ann_semenovich
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть ролик, на котором запечатлена в обтягивающем малиновом платье.

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram,  меньше чем за сутки, оно собрало около 300 тысяч просмотров.

В ролике артистка танцует в малиновом платье,  в центре внимания оказалась ее пышная грудь. Поклонники отметили, что артистка постройнела, и восхитились ее формами.

"Потрясающе обаятельная и стройная девушка!", "Агооонь!", "Как круто всхуднули, просто загляденье", - расхваливали подписчики.

Ранее Анна Семенович на отдыхе позировала в соблазнительном платье.

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Теги:  
Анна Семенович, певица, фото, фигура
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